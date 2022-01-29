Угорщина не розміщуватиме у себе додаткові сили НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну

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Угорщина заявила, що не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

Про це у коментарі угорському InfoRadio заявив міністр оборони країни Тібор Бенке.

Він впевнений, що ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО. Бенке також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.

24 січня стало відомо, що країни НАТО переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. А перед цим американська газета The New York Times писала, що Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових, пізніше він це підтвердив сам.

Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.