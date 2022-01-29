Угорщина не розміщуватиме у себе додаткові сили НАТО на тлі загрози російського вторгнення в Україну
- Автор:
- Олег Панфілович
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Угорщина заявила, що не буде розміщувати у себе додаткові сили НАТО на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.
Про це у коментарі угорському InfoRadio заявив міністр оборони країни Тібор Бенке.
Він впевнений, що ситуація навколо України не несе безпосередньої небезпеки для Угорщини, тому країна не потребує додаткових сил НАТО. Бенке також зазначив, що, за оцінками угорської армії, передислокація російських військ уздовж кордону з Україною не свідчить про те, що Росія хоче напасти на Україну.
24 січня стало відомо, що країни НАТО переводять сили в стан готовності та направляють додаткові кораблі та винищувачі до місць розгортання у Східній Європі. А перед цим американська газета The New York Times писала, що Байден може відправити до країн Східної Європи тисячі американських військових, пізніше він це підтвердив сам.
Президент США Джо Байден заявив, що планує направити невелику кількість американських військових у Східну Європу в «найближчій перспективі» — на тлі побоювань щодо можливого російського вторгнення в Україну.
- Поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.