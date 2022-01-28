«Путін об’єднав Конгрес». Конгресмени США в Києві заявили про двопартійну підтримку України

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У Конгресі США заявили, що президент Росії Володимир Путін своїми агресивними діями біля кордонів України об’єднав світ.

Про це сказав голова комітету із закордонних справ Палати представників Конгресу США Грегорі Мікс під час візиту до Києва 28 січня.

«Є одна річ, яку зробив президент Путін: він об’єднав ЄС, він об’єднав членів НАТО, він об’єднав український народ і він об’єднав Конгрес США», — наголосив він, цитує посольство США в Україні.

Під час візиту до Києва делегація Конгресу підтвердила непохитну двопартійну підтримку України з боку США та відданість Сполучених Штатів дипломатії й діалогу на тлі тривалого нарощування військових сил Росією біля українських кордонів.

Як зазначається, також в Україну прибули члени Палати представників Девід Сісілін, Емі Бера, Колін Оллред, Кріссі Хулахан, Том Маліновський, Сара Джейкобс, Марк Грін, Август Пфлюгер, Мікі Шерріл і Вікторія Спарц. Конгресмени вшанували пам’ять жертв Голокосту в Бабиному Яру та пам’ять понад 14 тисяч українців, загиблих через російську агресію.

Делегація провела в Києві низку зустрічей, зокрема, з депутатами Верховної Ради, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та президентом Володимиром Зеленським.