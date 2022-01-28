Reuters: Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медичні матеріали
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Міністерство оборони Російської Федерації
Росія звозить до кордонів України запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим.
Про це з посиланням на трьох американських колишніх та чинних посадовців повідомляє Reuters.
На думку співрозмовників агентства, це є ще одним ключовим показником готовності Москви вторгнутися на територію України.
Джерела відмовилися уточнити, коли саме США виявили постачання крові формуванням поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це сталося «протягом останніх тижнів».
«Це не гарантує, що буде ще один напад, але ви не будете проводити ще один напад, якщо у вас не буде цього в руках», — заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.
Також Reuters зазначає, що раніше Пентагон визнав розгортання «медичної підтримки» частиною нарощення військового потенціалу Росії.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 до 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що Вашингтон передав Москві письмову відповідь на так звані гарантії безпеки в Європі. Він наголосив, що США не поступляться принципом «відкритих дверей» до НАТО.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.