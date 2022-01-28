Reuters: Росія стягує до кордону з Україною запаси крові та медичні матеріали

Новини

Міністерство оборони Російської Федерації

Росія звозить до кордонів України запаси крові та інші медичні матеріали, які використовуються для надання допомоги пораненим.

Про це з посиланням на трьох американських колишніх та чинних посадовців повідомляє Reuters.

На думку співрозмовників агентства, це є ще одним ключовим показником готовності Москви вторгнутися на територію України.

Джерела відмовилися уточнити, коли саме США виявили постачання крові формуванням поблизу України. Однак двоє з них сказали, що це сталося «протягом останніх тижнів».

«Це не гарантує, що буде ще один напад, але ви не будете проводити ще один напад, якщо у вас не буде цього в руках», — заявив генерал-лейтенант США у відставці Бен Ходжес, який зараз працює в дослідницькому інституті Центру аналізу європейської політики.

Також Reuters зазначає, що раніше Пентагон визнав розгортання «медичної підтримки» частиною нарощення військового потенціалу Росії.