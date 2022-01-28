Путін поговорив із Макроном телефоном — поскаржився, що США та НАТО проігнорували ключову вимогу Росії

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Пресслужба президента Російської Федерації

У п’ятницю, 28 січня, президент Франції Емманюель Макрон поговорив телефоном із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Під час розмови головним питанням стали так звані гарантії безпеки, які Росії вимагає від НАТО та США.

За словами Путіна, Росія уважно вивчить отримані 26 січня від США та НАТО письмові відповіді на проєкти угод про гарантії безпеки в Європі, після чого визначиться зі своїми подальшими діями.

Водночас Путін поскаржився Макрону, що у своїх відповідях США та НАТО проігнорували вимогу Росії про нерозширення на схід, відмову від розміщення ударних систем озброєнь поблизу російських кордонів і про повернення військового потенціалу та інфраструктури блоку в Європі на позиції 1997 року.

Окрім цього, зазначається, що Кремль не отримав відповідь на запитання про те, як США та їхні союзники збираються дотримуватися принципу неподільності безпеки, прописаному в базових документах ОБСЄ і Росія — НАТО. Зокрема, він передбачає, що ніхто не повинен зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших країн.

Також російський президент підтвердив налаштованість на подальшу роботу Росії та Франції в «нормандському форматі».

«Домовилися продовжити російсько-французький діалог з усього комплексу питань європейської безпеки», — додали у Кремлі.