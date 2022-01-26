США передали Кремлю відповідь на вимоги щодо нерозширення НАТО на схід

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Михайло Метцель / ТАСС

Сполучені Штати Америки передали Росії письмову відповідь на її вимоги стосовно так званих гарантій безпеки в Європі, де Кремль вимагав від НАТО не розширюватися на схід. Фактично Путін хоче упевнитися, що Україна не вступить в Альянс.

Про це інформує кореспондент «Голосу Америки» Михайло Камадовський.

«Посол США в Росії Джон Салліван доставив у МЗС РФ письмову відповідь Вашингтона на вимоги Москви про гарантії безпеки», — зазначив журналіст.

Пізніше інформацію підтвердило Міністерство закордонних справ Росії.

Що міститься у тексті відповіді, поки невідомо, але міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 26 січня на брифінгу повідомив, що Україна не має заперечень щодо письмових пропозицій. Він переконує, що позиція Києва була врахована.

«Ми чудово знаємо, що наші партнери скажуть РФ, все це нам відомо і з нами скоординовано», — наголосив Кулеба.