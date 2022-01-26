«Не боляче». У Кремлі прокоментували можливі санкції проти Путіна
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
-
Sasha Mordovets / Getty Images
У Кремлі прокоментували можливість введення санкцій проти президента Володимира Путіна. Там зазначили, що свої кошти він зберігає у банку «Росія».
Про це заявив речник Путіна Дмитро Пєсков, пише РБК.
За його словами, погрози США ввести санкції проти російських чиновників та заморозити їхні активи є неболючими, але політично «деструктивними».
Він також заявив, що Путін, як і раніше, зберігає свою зарплату та гроші у банку «Росія».
«Конгресмени і сенатори США, які не зовсім володіють цією темою, говорять про заморожування активів у представників російського керівництва, банківських рахунків, нерухомості і так далі, але це, вочевидь, повʼязано з тим, що у них немає достатніх експертних знань... Справа в тому, що це за нашим законом для представників вищого керівництва та чиновників давно було заборонено», — пояснив Пєсков.
Сам банк «Росія» з 2014 року перебуває під західними санкціями. Тоді ж Путін пообіцяв, що відкриє в цьому банку рахунок і отримуватиме там зарплату.
- Президент США Джо Байден 25 січня заявив про готовність запровадити персональні санкції проти президента РФ Володимира Путіна у разі вторгнення Росії в Україну.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери» . Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні і військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу у вигляді озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin та ПЗРК Stinger.