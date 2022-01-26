Bloomberg: Німеччина хоче, аби з переліку санкцій проти Росії виключили обмеження в енергетиці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Getty Images / «Бабель»
Уряд Німеччини хоче досягнути, щоб у пакеті нових санкцій проти Росії не було обмежень в енергетичному секторі. Там вважають, що постачання енергії в Європу опиниться під загрозою.
Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Видання зазначає, що під час підготовки пакету санкцій кожна країна намагається захистити свою економіку від «побічних ефектів». Німеччина особливо стурбована енергетичною сферою — там занепокоєні, що санкції можуть призвести до зриву поставок енергії в Європу.
Водночас цей виняток, про який просить Німеччина, не стосуватиметься газопроводу «Північний потік — 2».
Такі прагнення німців підтримують і деякі інші західноєвропейські країни. Тому джерела видання припускають, що цей виняток може потрапити в остаточний пакет санкцій проти РФ на випадок її вторгнення в Україну.
Деякі країни ЄС теж намагалися просунути свої винятки до пакету санкцій та наполягали на встановленні перехідних періодів і захисту наявних контрактів.
- Наразі поблизу кордонів України перебуває 100-тисячне угруповання військ РФ і воно продовжує посилюватися. Росія перекидає танки, бронетехніку, авіацію і ракетні комплекси, зокрема «Іскандери». Частину техніки розмістили дуже близько до кордону.
- Крім цього, Росія і Білорусь запланували біля кордонів України та ЄС військові навчання, які відбудуться з 10 по 20 лютого. Командування ООС вважає, що Росія може напасти 20 лютого — після закінчення Олімпіади в Пекіні та військових навчань у Білорусі.
- На тлі загрози вторгнення Росії Україна отримує від західних союзників допомогу — озброєння. США передали боєприпаси, обладнання, гранатомети SMAW-D і Javelin. Велика Британія передала гранатомети NLAW. Країни Балтії незабаром передадуть Javelin і ПЗРК Stinger.