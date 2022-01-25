Бойовики на Донбасі поранили двох українських військових, один із них — у важкому стані

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Sasha Maksymenko / Flickr

Бойовики на Донбасі протягом поточної доби вже п’ять разів порушили режим припинення вогню та поранили двох українських військових.

Про це повідомили у штабі Операції об’єднаних сил.

«Воїни перебувають в лікувальних закладах. Стан здоров’я одного військовослужбовця — задовільний, іншого — важкий», — розповіли у штабі.

За даними українських військових, бойовики від початку доби відкривали вогонь:

у бік Авдіївки — з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів;

неподалік Мар’їнки — з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї;

поблизу Широкиного — з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

До того ж поблизу Пищевика російські найманці запускали безпілотник, з якого скидали постріли ВОГ-17.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, і змусили противника припинити обстріли.