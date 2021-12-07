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Google показала найпопулярніші запити року в Україні

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Lauren Edvalson / Unsplash

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів — що найчастіше гуглили українці у 2021 році.

Найпопулярніші запити:

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ТВ-шоу:

  • «Холостяк 2021»
  • «Євробачення 2021»
  • «Холостячка 2»
  • «Пацанки» 6 сезон
  • «Игра на ТНТ»
  • «Оскар 2021»
  • «Маска»
  • «Супербабуся»
  • «Звезды в Африке»
  • «Танці з зірками»

Питання: «Що таке?/Что такое?»

  • Абоба
  • Симпл димпл
  • Формалин
  • Поп ит
  • Локдаун
  • Митинг
  • Клабхаус
  • Игра в кальмара
  • Радужный поцелуй
  • Фриланс

Питання: «Як?/Как?»

  • Как умер Сквидвард?
  • Як вийти заміж?
  • Як змінити постачальника газу?
  • Как сыграла Украина?
  • Як отримати сертифікат про вакцинацію?
  • Как компактно собрать чемодан?
  • Как получить 1000 грн за вакцинацию?
  • Як оновити Дію?
  • Як зареєструватися в Дія?
  • Как похудеть за неделю?