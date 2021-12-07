Google показала найпопулярніші запити року в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Lauren Edvalson / Unsplash
Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів — що найчастіше гуглили українці у 2021 році.
Найпопулярніші запити:
- Евро 2020
- Игра в кальмара
- Холостяк 2021
- Классрум
- Украина Англия
- Усик Джошуа
- Евровидение 2021
- Украина Швеция
- Олимпиада 2021
- Вступ 2021
Втрати:
- Принц Філіп
- Володимир Меньшов
- Жан-Поль Бельмондо
- Григорій Чапкіс
- Антон Поляков
- Олександр Шаляпін
- Андрій М’ягков
- Саїд Губденський
- Петро Мамонов
- Валерій Гаркалін
Серіал:
- «Гра в кальмара» (Squid Game)
- «Джинні й Джорджія» (Ginny & Georgia)
- «Жуки» 2 сезон
- «Постукай в мої двері» (You Knock on My Door)
- «Відпустка»
- «Атака титанів» (Attack on Titan)
- «Важкі підлітки» 3 сезон
- «Бріджертони» (Bridgerton)
- «Міліціонер з Рубльовки»
- «Папік» 2 сезон
Фільм:
- «Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)
- «Загін самогубців 2» (The Suicide Squad)
- «Круелла» (Cruella)
- «Гнів людський» (Wrath of Man)
- «Червоне повідомлення» (Red Notice)
- «Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)
- «Після 3» (After We Fell)
- «Бос-молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)
- «Дюна» (Dune)
- «Душа» (Soul)
Покупка:
- Поп-іт
- Квиток на поїзд
- iPhone 13
- Симпл-димпл
- Перепустка на транспорт у Києві
- Санки
- Сертифікат про вакцинацію
- PlayStation 5
- Біткоїн
- Вітамін D
Персона:
- Олександр Усик
- Олексій Навальний
- МакSим
- Сергій Стерненко
- Адель Асанті
- Алек Болдвін
- Жан Беленюк
- Джо Байден
- Злата Огневич
- Андрій Ярмоленко
ТВ-шоу:
- «Холостяк 2021»
- «Євробачення 2021»
- «Холостячка 2»
- «Пацанки» 6 сезон
- «Игра на ТНТ»
- «Оскар 2021»
- «Маска»
- «Супербабуся»
- «Звезды в Африке»
- «Танці з зірками»
Питання: «Що таке?/Что такое?»
- Абоба
- Симпл димпл
- Формалин
- Поп ит
- Локдаун
- Митинг
- Клабхаус
- Игра в кальмара
- Радужный поцелуй
- Фриланс
Питання: «Як?/Как?»
- Как умер Сквидвард?
- Як вийти заміж?
- Як змінити постачальника газу?
- Как сыграла Украина?
- Як отримати сертифікат про вакцинацію?
- Как компактно собрать чемодан?
- Как получить 1000 грн за вакцинацию?
- Як оновити Дію?
- Як зареєструватися в Дія?
- Как похудеть за неделю?