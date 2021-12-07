Google показала найпопулярніші запити року в Україні

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Lauren Edvalson / Unsplash

Компанія Google представила підсумковий рейтинг найпопулярніших запитів українських користувачів — що найчастіше гуглили українці у 2021 році.

Найпопулярніші запити:

Евро 2020

Игра в кальмара

Холостяк 2021

Классрум

Украина Англия

Усик Джошуа

Евровидение 2021

Украина Швеция

Олимпиада 2021

Вступ 2021

Втрати:

Серіал:

«Гра в кальмара» (Squid Game)

«Джинні й Джорджія» (Ginny & Georgia)

«Жуки» 2 сезон

«Постукай в мої двері» (You Knock on My Door)

«Відпустка»

«Атака титанів» (Attack on Titan)

«Важкі підлітки» 3 сезон

«Бріджертони» (Bridgerton)

«Міліціонер з Рубльовки»

«Папік» 2 сезон

Фільм:

«Веном 2» (Venom: Let There Be Carnage)

«Загін самогубців 2» (The Suicide Squad)

«Круелла» (Cruella)

«Гнів людський» (Wrath of Man)

«Червоне повідомлення» (Red Notice)

«Ліга справедливості Зака Снайдера» (Zack Snyder's Justice League)

«Після 3» (After We Fell)

«Бос-молокосос 2» (The Boss Baby: Family Business)

«Дюна» (Dune)

«Душа» (Soul)

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Персона:

Олександр Усик

Олексій Навальний

МакSим

Сергій Стерненко

Адель Асанті

Алек Болдвін

Жан Беленюк

Джо Байден

Злата Огневич

Андрій Ярмоленко