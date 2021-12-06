FT: Країни ЄС скептично ставилися до можливого вторгнення Путіна в Україну. Але їх переконали дані розвідки США

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Stanislav Krasilnikov / Contributor

Країни-члени ЄС спочатку скептично ставилися до інформації про стягнення російських військ до кордонів України та намірів Росії вторгнутися на українську територію. Але їх переконали дані американської розвідки.

Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.

Вони розповіли, що США на початку листопада, перед самітом НАТО, надали своїм союзникам широкий обсяг різних розвідувальних даних. До цього деякі країни-члени ЄС, зокрема й Німеччина, сумнівалися у правдивості цієї інформації.

Одними із таких даних стали зображення та відомості про концентрацію російських військ біля українських кордонів.

Після отримання цих даних європейські столиці змінили свою думку та почали готувати набір заходів для стримування Росії від можливого вторгнення і проєкти економічних санкцій.