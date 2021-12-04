У МЗС Росії заперечили інформацію західних ЗМІ про підготовку наступу на Україну і заявили про «нахабство та брехню» США

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Нікіта Кочук / МЗС РФ

США намагаються загострити конфлікт між Україною та Росією, звинувачуючи Москву в підготовці вторгнення РФ у сусідню країну.

Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, повідомляє «Коммерсантъ».

«Російські збройні сили на російській території — законне право суверенної держави. Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США», — вважає вона.

На думку Захарової, США «проводять спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України з перекладанням відповідальності на Росію».

«Її основу становлять провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви. У принципі, нічого нового — класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні», — додала представниця МЗС РФ.

Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.

Найближчим часом між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним має відбутися відеорозмова, однією з ключових тем є українське питання.