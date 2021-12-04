У МЗС Росії заперечили інформацію західних ЗМІ про підготовку наступу на Україну і заявили про «нахабство та брехню» США
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Нікіта Кочук / МЗС РФ
США намагаються загострити конфлікт між Україною та Росією, звинувачуючи Москву в підготовці вторгнення РФ у сусідню країну.
Про це заявила офіційна представниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, повідомляє «Коммерсантъ».
«Російські збройні сили на російській території — законне право суверенної держави. Виходячи з дій НАТО в регіоні, американська преса має бути стурбована агресивними діями не Росії, а США», — вважає вона.
На думку Захарової, США «проводять спецоперацію із нагнітання ситуації навколо України з перекладанням відповідальності на Росію».
«Її основу становлять провокаційні дії поблизу російських кордонів, які супроводжуються звинувачувальною риторикою на адресу Москви. У принципі, нічого нового — класична західна тактика. Вражає лише масштаб нахабства та брехні», — додала представниця МЗС РФ.
Нагадаємо, раніше західні ЗМІ повідомили про підготовку Кремлем наступу на декількох фронтах «у січні-лютому» 2022 року із залученням до 175 тисяч військових.
Найближчим часом між президентом США Джо Байденом та російським лідером Володимиром Путіним має відбутися відеорозмова, однією з ключових тем є українське питання.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили у Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки та санкції. Кремль звинувачує в ескалації Київ, стверджуючи, що українська армія готує наступ на Донбас. Експерти вважають, що такими заявами Кремль може виправдати свій напад.
- За даними розвідки США, Росія планує широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках. Такий самий сценарій раніше озвучив начальник Головного управління розвідки України.
- 3 грудня міністр оборони України заявив, що РФ на кордоні використовує тактику хвиль і ескалація можлива наприкінці січня. Він запевнив, що українська армія готова до боїв.
- Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія мають налагодити стосунки, і тоді жодних загроз не буде. Путін також озвучив власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право діяти у відповідь, якщо в Україні зʼявляться ударні ракетні комплекси. Також Путін запропонував НАТО домовитися про гарантії, які унеможливлять розширення блоку на схід.