В МИД России опровергли информацию западных СМИ о подготовке наступления на Украину и заявили о «наглости и лжи» США

США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.
Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает «Коммерсантъ».
«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть обеспокоена агрессивными действиями не России, а США», — считает она.
По мнению Захаровой, США «проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию».
«Ее основу составляют провокационные действия возле российских границ, сопровождающиеся обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и лжи», — добавила представитель МИД РФ.
Напомним, ранее западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.
В ближайшее время между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным должен состояться видеоразговор, одной из ключевых тем является украинский вопрос.
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях и санкциях. Кремль обвиняет в эскалации Киев, утверждая, что украинская армия готовит наступление на Донбасс. Эксперты считают, что такими заявлениями Кремль может оправдать свое нападение.
- По данным разведки США, Россия планирует широкомасштабное скорейшее наступление на трех направлениях. Такой же сценарий ранее озвучил начальник Главного управления разведки Украины.
- 3 декабря министр обороны Украины заявил, что РФ на границе использует тактику волн и эскалация возможна в конце января. Он заверил, что украинская армия готова к боям.
- Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения, и тогда никаких угроз не будет. Путин также озвучил собственные «красные линии» в отношени Украины. Он заявил, что Россия оставляет за собой право действовать в ответ, если в Украине появятся ударные ракетные комплексы. Также Путин предложил НАТО договориться о гарантиях, которые делают невозможным расширение блока на восток.