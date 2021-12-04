В МИД России опровергли информацию западных СМИ о подготовке наступления на Украину и заявили о «наглости и лжи» США

«Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства. Исходя из действий НАТО в регионе, американская пресса должна быть обеспокоена агрессивными действиями не России, а США», — считает она.

Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова, сообщает «Коммерсантъ» .

США пытаются обострить конфликт между Украиной и Россией, обвиняя Москву в подготовке вторжения РФ в соседнюю страну.

По мнению Захаровой, США «проводят спецоперацию по нагнетанию обстановки вокруг Украины с перекладыванием ответственности на Россию».

«Ее основу составляют провокационные действия возле российских границ, сопровождающиеся обвинительной риторикой в адрес Москвы. В принципе ничего нового — классическая западная тактика. Впечатляет только масштаб наглости и лжи», — добавила представитель МИД РФ.

Напомним, ранее западные СМИ сообщили о подготовке Кремлем наступления на нескольких фронтах «в январе-феврале» 2022 года с привлечением до 175 тысяч военных.

В ближайшее время между президентом США Джо Байденом и российским лидером Владимиром Путиным должен состояться видеоразговор, одной из ключевых тем является украинский вопрос.