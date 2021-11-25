Канада розглядає варіанти посилення військової присутності в Україні. Серед них — передислокація винищувачів з Румунії
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- Олег Панфілович
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Sergei Savostyanov / Contributor
Канада розглядає можливість розширення своєї військової присутності в Україні на тлі інформації про збільшення кількості російських військових на кордоні з Україною.
Про це пише видання The Globe and Mail.
Джерела, знайомі з ситуацією, розповіли виданню, що новопризначена міністр оборони Аніта Ананд розглядає можливість розгортання сотень додаткових військовослужбовців для підтримки канадських солдатів, які вже перебувають в Україні на навчальній місії.
Серед інших варіантів — переміщення військового корабля в Чорне море або передислокація деяких винищувачів CF-18, які зараз базуються в Румунії.
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