Прикордонники Польщі повідомили про нові спроби прориву кордону мігрантами. За пособництво затримали двох українців

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Straż Graniczna / Facebook

У Польщі повідомили про зменшення кількості спроб незаконного перетину кордону. За п’ятницю, 19 листопада, нарахували 195, до цього було 250 спроб у четвер та 501 — у середу.

Про це повідомили у пресслужбі польської прикордонної служби.

«5 іноземців були затримані. Щодо 82 іноземців було ухвалено рішення про виїзд з території Польщі», — розповіли прикордонники.

Водночас зазначається, що за пособництво мігрантам затримані двоє громадян України і один громадянин Німеччини.

Окрім цього, прикордонники розповіли, що біля Дубичі Церковні було кілька спроб прориву кордону.

«Найбільша група складалася приблизно з 200 іноземців та ще декількох десятків осіб. Іноземці були агресивні — кидали каміння, петарди, використовували сльозогінний газ», — заявили в прикордонній службі Польщі.