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США та Україна узгодили оцінку загрози вторгнення військ Росії на українську територію та значного зростання кількості військових РФ поблизу кордону України. На практиці це може означати, що заяви сторін щодо оцінки ризиків не звучатимуть по-різному.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що наразі розбіжностей у позиціях немає, передає «Європейська правда».

«Після обміну позиціями розбіжностей немає, і ми будемо й надалі обмінюватися інформацією з цього приводу», — сказала Квін.

Також вона зауважила, що ризики Росія створює не лише військовими маневрами, а й провокаційними заявами. У цьому контексті вона згадала про публікацію МЗС РФ конфіденційного листування російського міністра Сергія Лаврова з головами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини, а також про відмову Москви від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату».