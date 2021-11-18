У Євросоюзі заявили, що проводитимуть лише «технічні» переговори з режимом Лукашенка щодо мігрантів

Новини

Палінчак Михайло / УНІАН

У Євросоюзі виключили можливість будь-яких масштабних переговорів із владою Білорусі, окрім технічних контактів щодо мігрантів на кордоні.

Про це в четвер, 18 листопада, на брифінгу заявив представник Європейської комісії Ерік Мамер.

«Питання про переговори з режимом Лукашенка на порядку денному не стоїть», — сказав він, повідомляє Reuters.

За словами Мамера, увага Брюсселя зараз сконцентрована на допомозі мігрантам і на поверненні їх додому, а не на контактах із Мінськом.

Також представник Єврокомісії уточнив, що переговори технічного характеру — з питань репатріації людей, які перебувають на кордоні, — проведуть з Агентством ООН у справах біженців, з Міжнародною організацією з міграції та з білоруською стороною.

«Це те, на чому буде фокус переговорів і, звісно, ​​на тому, як надати допомогу людям, які перебувають на кордоні», — додав він.