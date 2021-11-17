Табір мігрантів на кордоні Польщі спорожнів. Людей відвели у супроводі білоруських силовиків
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Прикордонна служба Польщі повідомила, що мігранти із країн Близького Сходу, які тиждень перебували біля білоруського прикордонного переходу «Брузги», йдуть у супроводі силовиків Білорусі.
Служба опублікувала відеозаписи, на яких видно, як люди збирають намети, залишають стихійний табір і йдуть колонами. Також порожніє польський пункт пропуску «Кузьниця», який 16 листопада намагалися штурмувати.
Польська сторона зазначає, що на кордон прибули автобуси, які забирають мігрантів, але куди — невідомо.
Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік в ефірі TV Republika заявив, що режим Олександра Лукашенка «програв прикордонну битву».
- Після введення санкцій проти Білорусі за фальсифікацію президентських виборів, придушення опозиції та протестів на кордон Євросоюзу (Польща, Литва, Латвія) ринув потік мігрантів із країн Близького Сходу. У Європі впевнені, що режим Олександра Лукашенка навмисно створив міграційну кризу (збільшивши кількість авіарейсів з країн Близького Сходу), щоб помститися. Офіційний Мінськ звинувачує у кризі Європу, яка нібито сама відчинила двері для мігрантів, зокрема із захопленого талібами Афганістану, і відмовляється їх приймати.
- 8 листопада ситуація з мігрантами загострилася. На кордоні Польщі опинилися кілька тисяч мігрантів, які намагалися прорватися до Польщі. Польська сторона посилила охорону військовими, а Білорусь направила до кордону загони силовиків. Паралельно Білорусь та Росія розпочали біля кордонів ЄС військові навчання.
- 12 листопада авіакомпанія «Белавіа» заявила, що не пускатиме громадян Іраку, Сирії та Ємену на свої рейси з Туреччини. Пізніше Міністерство закордонних справ Іраку заявило про припинення прямого авіасполучення з Білоруссю. 13 листопада сирійська авіакомпанія Cham Wings припинила польоти до Білорусі.
- 13 листопада у Польщі заявили, що білоруські силовики готують масштабний прорив мігрантів. Їм почали видавати інструкції та сльозогінний газ.
- 15 листопада понад 3,5 тисячі мігрантів зібралися біля переходу між кордонами, а 16 листопада розпочався штурм, у якому постраждали понад 7 польських силовиків. Згодом Білорусь перевела частину мігрантів до логістичного центру.