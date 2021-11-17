Табір мігрантів на кордоні Польщі спорожнів. Людей відвели у супроводі білоруських силовиків

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Прикордонна служба Польщі повідомила, що мігранти із країн Близького Сходу, які тиждень перебували біля білоруського прикордонного переходу «Брузги», йдуть у супроводі силовиків Білорусі.

Служба опублікувала відеозаписи, на яких видно, як люди збирають намети, залишають стихійний табір і йдуть колонами. Також порожніє польський пункт пропуску «Кузьниця», який 16 листопада намагалися штурмувати.

Польська сторона зазначає, що на кордон прибули автобуси, які забирають мігрантів, але куди — невідомо.

Заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі Мацей Вонсік в ефірі TV Republika заявив, що режим Олександра Лукашенка «програв прикордонну битву».