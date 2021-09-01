ГУР Міноборони готує нову операцію з евакуації українців з Афганістану

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Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони готує нову операцію з евакуації українців з Афганістану, де владу захопили бойовики радикального руху «Талібан». Про це в інтервʼю «Бабелю» розповів співробітник ГУР Олег.

Він уточнив, що спецоперацію з евакуації українців і біженців з Афганістану українські розвідники почали 16 серпня. Майже за два тижні — 28-го числа — співробітники ГУР повернулися в Україну.

За словами Олега, зараз Головне управління розвідки готує нову операцію з евакуації людей з Афганістану. «На жаль, забрати вийшло не всіх і зараз ми опрацьовуємо ще кілька сценаріїв евакуації решти людей», — пояснив він.