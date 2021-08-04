Український метальник молота посів 4 місце у фіналі Олімпіади. Але встановив одразу три рекорди

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Facebook / НОК України та олімпійська команда

Метальник молота з України Михайло Кохан посів четверте місце у фіналі Олімпійських ігор у Токіо.

Найкращим його результатом став кидок на 80,39 метра. Цей результат він встановив під час другої спроби.

За підсумками чотирьох спроб Кохан йшов на другому місці, але потім норвежець Ейвінд Генріксен та поляк Павел Файдек метнули молот на більшу відстань. Український спортсмен мав ще дві спроби, аби покращити свій результат, але не зміг, і залишився на четвертому місці.

Попри це Кохан зумів встановити три олімпійських рекорди. Усе через його молодий вік — 20 років. Він вважається доволі юним для цього виду спорту. Для порівняння, наступному за віком учаснику фіналу було 26 років.

Таким чином український спортсмен став наймолодшим фіналістом Олімпійських ігор у метанні молота, наймолодшим спортсменом, який посів четверте місце у фіналі Олімпіади у метанні молота, а також наймолодшим метальником в історії Олімпіади, який кинув молот за 80 метрів.