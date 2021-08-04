Олімпіада в Токіо: Борчиня Ірина Коляденко принесла Україні бронзову медаль

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Facebook / НОК України

Українська борчиня Ірина Коляденко здобула бронзову медаль на Олімпіаді в Токіо.

Спортсменка, що виступає у ваговій категорії до 62 кг, перемогла Анастасію Григор’єву з Латвії (3:1).

Україна має вже 11 нагород на Олімпійських іграх у Токіо.