Апеляційний суд відклав засідання у справі Медведчука

Новини

Марієнко Андрій / УНІАН

Київський апеляційний суд переніс засідання у справі нардепа і голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, щодо оскарження запобіжного заходу.

Про це повідомляє «Суспільне».

Як зазначається, розгляд відклали, оскільки суд не встиг ознайомитися з матеріалами справи.

Суд мав розглянути апеляційну скаргу захисту Медведчука на ухвалу Печерського райсуду Києва від 9 липня про продовження цілодобового домашнього арешту до вересня.

Наступне засідання призначене на 30 липня.