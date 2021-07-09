Суд продовжив домашній арешт Медведчуку ще на два місяці
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
- Дата:
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Синица Александр / УНИАН
Печерський районний суд продовжив нардепу та одному з лідерів ОПзЖ Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ще на два місяці.
Про це пише Hromadske з зали суду.
Засідання розпочалося ще 8 липня і фактично тривало 13 годин. Сам Медведчук зазначив, що був готовий до будь-якого рішення.
На початку засідання захист Медведчука клопотав про відвід судді, але адвокатам відмовили. Вони також зазначали, що домашній арешт заважає нардепу працювати.
«Піддавання Віктора Медведчука процесуальному примусу та застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стає автоматичною забороною виконувати свої зобовʼязання народного депутата, якими його наділили українські виборці», — заявив адвокат Євген Скідан.
На суді були присутні і однопартійці Медведчука, зокрема Юрій Бойко, Нестор Шуфрич, Наталія Королевська та інші.
Суд вирішив продовжити йому домашній арешт до 7 вересня. Медведчуку заборонено покидати місце проживання, крім необхідності лікування. Також його попросили здати закордонний паспорт.
- 11 травня 2021 року СБУ провела обшуки вдома у Віктора Медведчука і Тараса Козака. Їм підписали підозри за трьома епізодами. Ідеться про незаконний видобуток газу в окупованому Криму, передачу Росії секретних даних про військовий підрозділ ЗСУ та вербування українців, які їхали в Росію.
- 12 травня Медведчук прийшов до Офісу генпрокурора, де йому повідомили про підозру. 14 травня Медведчуку обрали запобіжний захід — цілодобовий домашній арешт. Також на нього наділи електронний браслет.