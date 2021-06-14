Лідер «слуг» Корнієнко запевняє, що ідея забрати у Кличка повноваження голови КМДА нікуди не зникла

Новини

Facebook / Київська міська державна адміністрація

Офіс президента продовжує опрацьовувати проєкт про розділення посад столичного мера і керівника Київського міської державної адміністрації (КМДА), але Віталій Кличко помиляється, вирішивши, що «усі з ним борються». Про це глава партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко розповів в інтервʼю «Бабелю».

За його словами, Конгрес місцевих і регіональних влад при президентові створювався не в противагу Асоціації мерів міст, яку очолює Кличко. Чому до його складу не увійшов столичний мер, лідер «слуг» не знає: «Може, не кликали або не захотів».

Корнієнко підкреслив, що Офіс президента не бореться з Кличком, про що говорив сам київський мер, і цьому є кілька причин.

«Дивіться, Віталій Володимирович чомусь вирішив, що усі з ним борються. Може, це зі спорту прийшло? У нього немає президентського рейтингу і, як він стверджує, немає політичних амбіцій, яка тут може бути боротьба? Кримінальні справи не взялися ж з повітря. Вони були і раніше, просто зараз цим почали займатися правоохоронні органи», — зазначив він.

Корнієнко додав, що ідея розділення повноважень мера і глави КМДА, запропонована першим главою Офісу президента Андрієм Богданом в 2019 році, «нікуди не пропадала».

«Вона у нас прописана лежить. Якщо модель управління містом не відповідає потребам киян, в ній потрібно щось міняти, — пояснив Корнієнко. — Ухвалювати зараз закон складно, довго і незрозуміло. Можна, звичайно, запустити друге читання, але законопроєкт поки сируватий по іншим положенням і є великий ризик, що його не ухвалять. Я думаю, не обовʼязково навіть йти в методологію ухвалення закону, можна іншими методами наводити порядок в місті, рано чи пізно ми це зробимо».

Лідер «слуг» уточнив, що не знає, хто може змінити Кличка на посаді голови КМДА у разі розділення повноважень.

«Про конкретних кандидатів нічого не скажу, можна перебирати багато і різних, може буде жінка», — сказав Корнієнко і зауважив, що це «не обовʼязково» буде Ірина Верещук.