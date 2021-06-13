Кулеба: Україна повернула додому п’ятьох пацієнтів після операції в Білорусі

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В'ячеслав Ратинський / УНІАН

Україна повернула з Білорусі пʼятьох громадян, які робили там операції і застрягли в країні через припинення авіасполучення після примусової посадки літака Ryanair з опозиціонером Романом Протасевичем на борту.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Сьогодні вночі кордон Білорусі та України перетнув реанімобіль з чоловіком Людмили Іванової Андрієм», — написав він.

За словами Кулеби, до нього звернулася мешканка Черкас, яка розповіла, що її чоловік перебуває у Мінську після операції з пересадки нирки і не знає, як повернутися додому.

«Коли Андрій був готовий до подорожі, ми повернули його додому. [...] Ми вже повернули до України п’ятьох пацієнтів, які звернулися по допомогу», — додав очільник МЗС.

Міністр також зазначив, що нині в Білорусі очікує на допомогу держави у поверненні ще одна людина.

«Ми готові за вже відпрацьованою схемою зробити все необхідне, щойно вона вирішить, коли саме хоче повертатися», — додав він і подякував за співпрацю нардепам фракції «Слуга народу», Харківській, Рівненській, Київській та Черкаській ОДА, а також посольству України в Білорусі.