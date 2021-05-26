Польща закриває повітряний простір для білоруських авіакомпаній
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Pixabay
Польща закрила свій повітряний простір для літаків білоруських авіакомпаній на тлі примусової посадки рейсу Raynair у Мінську для затримання опозиціонера Романа Протасевича.
Відповідне рішення ухвалив польський уряд 26 травня, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер.
«Рада міністрів ухвалила заборону на вхід у повітряний простір Польщі літаків, якими користуються перевізники з Білорусі», — наголосив Мюллер.
Аналогічні заходи раніше вжили Франція, Британія, Україна, Швеція та Латвія. Крім того, авіарегулятор ЄС закликав європейські авіакомпанії уникати повітряного простору Білорусі з міркувань безпеки.
Цьому передувало рішення саміту лідерів ЄС 24 травня, на якому вирішили заборонити білоруським авіакомпаніям польоти в Євросоюз.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба пояснював, що заборона літати через Білорусь може стати прибутковою для України, адже авіакомпанії будуть платити їй за транзит.
- 23 травня в аеропорту «Мінськ» затримали колишнього головного редактора опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича. Літак Ryanair (Афіни — Вільнюс) екстрено посадили в Мінську через інформацію про замінування, яка зрештою не підтвердилася. Для супроводу літака піднімався винищувач МіГ-29.
- 24 травня влада Білорусі заявила, що лист із повідомленням про нібито мінування літака Ryanair отримали від «бойовиків ХАМАС». Однак там одразу це заперечили.
- Того ж дня також зʼявилось відео, на якому Протасевич говорить, що продовжує «співпрацювати зі слідством» і свідчить щодо організації протестів у Мінську.