Зеленський розповів деталі законопроєкту про деолігархізацію та оголосив про завершення «епохи Медведчука»
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Фото з сайту Адміністрації президента України
Законопроєкт про деолігархізацію в Україні зʼявиться наступного тижня, його підготовка вже майже завершена.
Про це заявив президент України 20 травня на пресконференції за підсумками двох років своєї роботи.
«Ми детально підходимо до кожної норми цього закону. Закон в принципі готовий, написаний. Він на 100% готовий, ну майже на 100%, але ми вважаємо, що є декілька деталей. Я гадаю, що він зʼявиться наступного тижня», — сказав він.
За словами Зеленського, буде створений спеціальний реєстр олігархів, куди потраплятимуть бізнесмени, які впливають на медіа та політиків, — вони отримають «квиток під назвою «олігарх» і можуть втратити активи за кордоном.
Водночас глава держави відмовився назвати прізвища людей, які підпадатимуть під закон про деолігархізацію.
«Ніхто нікого не вбиває. Всі хочуть, щоб великий бізнес залишався, був великим платником податків і залишався. Це моя філософія і жорстка позиція. У них є вибір: або залишитися і робити як треба, або опинитися в реєстрі й підпасти під санкції. Олігархам нададуть час позбутися всього цього впливу. Ми навіть покажемо їм, як це зробити. Глухого кута не буде», — додав президент.
Окрім цього, Зеленський запевнив, що епоха корупції, «епоха Медведчука» зараз закінчується.
«Я в принципі вважаю, що ми зробили багато кроків уперед. Санкційна політика... я знайшов шлях через РНБО, почали працювати потужно і прокурори, і Служба безпеки України, і поліція», — наголосив він.
На запитання журналіста про можливі санкції проти олігархів Ігоря Коломойського та Дмитра Фірташа президент із посмішкою додав: «Дивіться нас щоп’ятниці», маючи на увазі засідання Ради національної безпеки та оборони.
До того ж Зеленський зауважив, що чиновники будуть робити звіти про зустрічі з олігархами.
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