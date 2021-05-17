Bihus.Info опублікував нові записи розмов Медведчука. У 2014-му він розповідав адміністрації Путіна і бойовикам про контакти з Порошенком

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Журналісти Bihus.Info оприлюднили нові записи телефонних розмов нардепа від «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука за чотири роки.

Журналісти зазначають, що отримали доступ до десятків годин розмови Медведчука, але не вказують своїх джерел. Разом з тим проєкт наголошує — Служба безпеки України чула ці записи ще у 2014 році.

У розслідуванні йдеться, що Медведчук у червні 2014 року регулярно відвідував Адміністрацію президента України. На записах розмов з представниками адміністрації президента Росії та бойовиками нардеп, зокрема, розповідав про контакти з тодішнім президентом України Петром Порошенком.

В одній з оприлюднених розмов з одним із ватажків «ЛНР» Олексієм Карякіним, яка відбулася 24 червня 2014 року, Медведчук говорить: «Ти повинен знати і мабуть знаєш. Я це все роблю на прохання Путіна і на прохання Порошенка, але до Порошенка і до цих офіційних дій я жодного відношення не маю».

А на іншому записі Медведчук каже своєму помічнику по Луганську та Донецьку Дмитру Дорошенку: «У мене є повноваження і від ВВ [ймовірно, йдеться про Путіна], і є повноваження від Порошенка».

Журналісти зазначають, що Медведчук був у постійному контакті з Порошенком, в тому числі по вечорах та у вихідні. На одному із записів розмови із заступником глави уряду Росії Дмитром Козаком (відбулася 24 грудня 2014 року) Медведчук заявляє: «Я вчора ввечері говорив з президентом. Вчора ледь переконав, о пів на другу ночі пішов від нього».

У розслідуванні додають, що влітку і восени 2014 року Медведчук увійшов в коло постійного спілкування Порошенка.

Під час розмови Медведчука з одним із ватажків «ЛНР» Олексієм Карякіним 24 червня 2014 року бойовик вимагав повернути колону бронетехніки на Донбасі до місця дислокації. Бойовик пригрозив, що в іншому разі її буде знищено. Згодом Медведчук говорить Карякіну, що нібито Порошенко перетелефонував і «сказав, що дав команду зупинити і повернути колону бронетехніки на Ізварине».

Серед записів є також розмови Медведчука з очільником «Газпрому» Олексієм Міллером та міністром енергетики Росії Олександром Новаком. На них він теж стверджує, що обговорював нібито з Порошенком певні питання.

Водночас, додають журналісти, у Медведчука не було прямого звʼязку з його кумом — Путіним. Про зустріч з ним той був змушений домовлятися тижнями через протокольну службу.

«Попроси керівника, хочу побачитись хвилин на 10. Там є питання, потрібно проконсультуватися […] Скажи, що хочу порадитися з кількох питань. Якщо можна», — говорить Медведчук у розмові з тодішнім главою протоколу Путіна Володимиром Островенком 8 квітня 2016 року.

Через п’ять днів Медведчук знову просить у нього про зустріч, а потім знову, 18 квітня, нагадує про прохання.

Також на одному із записів, які оприлюднили журналісти, Медведчук телефонує одному з ватажків бойовиків «ДНР» Олександру Бородаю. Нардеп запитує, хто атакує маєток бізнесмена Ріната Ахметова.