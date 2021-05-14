У Путіна прокоментували ситуацію з Медведчуком: Втручатися не збираємося

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Пресслужба президента Російської Федерації

У Кремлі запевняють, що не збираються втручатися в ситуацію навколо кума президента Росії та нардепа «Опозиційної платформи — За життя» Віктора Медведчука, але хочуть бути впевнені, що це не «полювання на відьом».

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, цитати наводить ТАСС.

«Ми дивимося, як розвиваються події в Україні, ми жодним чином не збираємося в них втручатися, але хочемо бути впевнені, що мова не йде про політичне «полювання на відьом» і зачистку політичного поля з метою звільнитися від конкурентоспроможних політичних сил», — сказав Пєсков.

Напередодні Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді цілодобового домашнього арешту — до 9 липня. На нього вже надягли електронний браслет. Нардеп назвав рішення суду «політично вмотивованим» і розповів, що під домашнім арештом буде спілкуватися з пресою і працювати над матеріалами кримінального провадження.