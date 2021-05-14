«Мінус Медведчук»: Зеленський анонсував подальшу боротьбу з українськими олігархами
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Пресслужба Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський вважає, що кримінальна справа проти нардепа та одного з лідерів ОПзЖ Віктора Медведчука означає, що в Україні триває деолігархізація і один із олігархів вже втратив вплив.
Про це він написав у своїй авторській колонці для «Фокусу».
«Вперше за багато років в Україні не збільшилася, а зменшилася кількість олігархів. Мінус Медведчук. Він був позбавлений можливості використовувати медіаактиви і державне майно на шкоду країні. Будуть ще мінуси, поки всі олігархи не стануть просто великими бізнесменами», — пояснив Зеленський.
За його словами, на прикладі Медведчука можна побачити, що означає статус олігарха. Він пояснив, що якщо в таких людей забрати медіаресурс, «дах» у Києві та доступ до стратегічних ресурсів, то вони перестають ослаблювати державу.
Також Зеленський зазначив, що найближчим часом буде представлений законопроєкт про олігархів, який «зафіксує системний погляд на цю проблему».
«Ось в чому сенс нашої політики деолігархізації. Україна стане справді конкурентною в світі, якщо якісь «особливі» громадяни нашої — і не тільки нашої — країни не зможуть бути «рівніші» за інших і не зможуть присвоювати що-небудь, шантажуючи державу», — вважає президент.
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