В Ірані заперечили заяву Трампа про переговори зі США. Кажуть, що ведуть їх з іншою країною

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Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що його країна наразі не веде переговорів зі Сполученими Штатами.

Про це пише CNN.

За словами Багаї, Іран наразі веде перемовини з іншою країною — Оманом. Їхня мета — якомога швидше створити безпечний коридор для суден через Ормузьку протоку.

«Мета цих зусиль — якнайшвидше та в консультації з Оманом визначити маршрут, який, звісно, буде тимчасовим і на основі якого можна буде убезпечити судноплавство через Ормузьку протоку», — зазначив іранський міністр.

Перед цим президент США Дональд Трамп анонсував, що 3 серпня сторони відновлять переговори. За його словами, вони вже близькі до мирної угоди. Через це начебто на прохання Тегерану та країн Близького Сходу Трамп погодився відкласти масовані удари по Ірану цими вихідними.

На тлі заяв про відновлення переговорів між США та Іраном ціни на нафту марки Brent впали більш ніж на 4% — до $83,9 за барель.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

21 липня Аxios із посиланням на джерела писало, що Адміністрація президента США розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

24 липня Дональд Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

У понеділок, 27 липня, Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій.

Уночі 30 липня американські військові завдали серії ударів по Ірану після майже тижневої паузи. Там заявили, що це «потужна відповідь» на спробу Ірану напередодні завдати ракетного удару по американських військах на Близькому Сході.