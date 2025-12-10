ДБР підтвердило, що фігуранти справи «Мідас» приходили в їхній офіс і спілкувалися з працівниками

Новини

Державне бюро розслідувань під час внутрішнього розслідування зʼясувало, що фігуранти справи про масштабну корупцію в «Енергоатомі» приходили до будівлі Центрального апарату ДБР в Києві.

Про це заявили представники ДБР на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради 10 грудня.

Керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток зазначив, що Бюро встановили факт перебування фігурантів справи «Мідас» в офісі ДБР, а також мету, логіку, підстави та предмет обговорення, з якими вони відвідували приміщення.

Також вдалося встановити людей, з якими спілкувалися фігуранти. Це слідчий Бюро і керівник одного з підрозділів.

Телефон слідчого, де було листування з учасником злочинної групи, оглянули. Але в ДБР кажуть, що це було листування «виключно робочого характеру» в рамках іншого кримінального провадження, яке веде цей слідчий.

Зокрема, Ігор Миронюк, який фігурує у розслідуванні НАБУ як «Рокет», півтори години говорив зі слідчим у фойє ДБР. Цю розмову в Бюро документально не оформили.

Відео відвідування будівлі ДБР фігурантами не збереглось. Представник Бюро каже, що дані з відеокамер доступні лише 14 днів.

Чобіток додав, що наразі жодного з працівників ДБР, з якими спілкувалися фігуранти справи «Мідас», не притягнули до відповідальності та навіть не відсторонили.

Раніше Державне бюро розслідувань за результатами свого внутрішнього розслідування заявило, що жодного тиску чи впливу на своїх працівників у справі «Мідас» не зафіксували.

Слідчі перевіряли інформацію про отримання хабарів окремими працівниками ДБР за доступ до даних про розслідування НАБУ, тиск на окремих посадовців та обшуки на замовлення фігурантів справи.

ДБР не підтвердило інформацію про вплив на своїх працівників, які фігурують на «плівках Міндіча». Про кого саме йдеться — не вказують, але на «плівках Міндіча» та судових засіданнях щодо фігурантів цієї справи згадували про можливий звʼязок з ДБР Ігоря Миронюка («Рокет»).

Справа «Енергоатому»

10 та 11 листопада НАБУ оприлюднило чотири частини аудіозаписів прослуховування та повідомило про масштабну операцію «Мідас» з викриття корупції у сфері енергетики.

За даними бюро, контрагентам «Енергоатому» нав’язували умови сплати відкату, щоб уникнути блокування платежів за надані послуги та постачену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву «шлагбаум».

За даними НАБУ, члени організації систематично отримували 10—15% як хабар від контрагентів «Енергоатому». За такою схемою вони легалізували приблизно $100 мільйонів через офіс, який належить родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача.

У цій справі затримали пʼятьох людей, а сімом оголосили підозри. Їхні імена згодом озвучив прокурор САП на судових засіданнях:

бізнесмен Тимур Міндіч , який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми;

, який на записах НАБУ фігурував як «Карлсон» і якого вважають організатором схеми; колишній радник міністра енергетики Ігор Миронюк («Рокет»);

(«Рокет»); виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК «Енергоатом» Дмитро Басов («Тенор»);

(«Тенор»); чотири «працівники» бек-офісу з легалізації коштів: Олександр Цукерман («Шугармен»), Ігор Фурсенко («Рьошик»), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Миронюка, Басова, Зоріну, Фурсенка, Устименко вже відправили під варту, а проти Міндіча і Цукермана ввели санкції. Згодом за Зоріну та Устименко внесли сукупно 37 мільйонів гривень застави, а за Фурсенка — 95 мільйонів гривень.

На плівках НАБУ також фігурує міністр енергетики, на той час цю посаду обіймав Герман Галущенко. У нього в межах справи проходили обшуки, 12 листопада його відсторонили від посади міністра юстиції.

Прокурор САП стверджував, що один з фігурантів справи проводив співбесіду зі Світланою Гринчук, яка згодом змінила Галущенка на посаді міністра енергетики.

Гринчук та Галущенка звільнили з посад очільників Міненерго та Мінʼюсту, а Зеленський вивів обох міністрів зі складу РНБО.

Також НАБУ стверджує, що учасники схеми передавали гроші колишньому віцепремʼєру Олексію Чернишову, йому оголосили підозру в незаконному збагаченні та відправили під варту на два місяці. Наступного дня журналісти «Схем» з посиланням на джерела повідомили про те, що за нього внесли заставу — понад 51,6 мільйона гривень.

1 грудня ВАКС заочно відправив під варту Тимура Міндіча, якого вважають одним з організаторів корупційної схеми в енергетиці.