Україна та Росія провели третій раунд перемовин у Стамбулі. Ось що відомо

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Рустем Умєров / Facebook

У турецькому Стамбулі відбувся третій раунд переговорів між Україною та Росією. Українську делегацію очолював секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров, російську — помічник Путіна і головний історик Кремля Володимир Мединський.

Як повідомив Рустем Умєров, головними темами стали припинення вогню, звільнення полонених і зустріч лідерів заради справедливого миру. На брифінгу після перемовин він додав, що Київ запропонував Москві провести зустріч Зеленського і Путіна за участі президентів Туреччини й США до кінця літа.

Також є домовленість про гуманітарний трек, зокрема про обміни військовополоненими, звільнення цивільних і українських дітей. Йдеться про понад 1 200 людей.

«Ми вдячні партнерам, які підтримують зусилля заради миру – зокрема Туреччині за її активну роль у створенні платформи для діалогу», — написав очільник делегації України.

Перемовини України та Росії

У Стамбулі 16 травня 2025 року пройшли перші прямі переговори України та Росії з 2022 року. Зустріч тривала трохи понад годину. За даними журналістів, Росія вимагала вивести українські війська з низки територій для забезпечення припинення вогню та погрожувала окупувати Харківщину й Сумщину.

Тоді ще міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що на зустрічі українська та російська сторони обговорили обмін полоненими у форматі «1 000 на 1 000» та припинення вогню. Щодо обміну сторони дійшли згоди — уже відбулися три обміни полоненими в цьому форматі.

19 травня Трамп поговорив з Путіним, а також із Зеленським та низкою європейських лідерів. Путін після розмови заявив про готовність працювати над меморандумом з Україною, який включає припинення вогню. Трамп каже, що Росія та Україна «негайно розпочнуть переговори про припинення вогню і, що більш важливо, про завершення війни».

Про великий обмін у кілька етапів домовились на перемовинах між Україною та Росією у Стамбулі 2 червня. Саме там сторони вирішили зосередитися на обмінах у форматі «всіх на всіх» за категоріями: важкопоранені й тяжкохворі, молодь від 18 до 25 років.

Уже пройшло кілька етапів обмінів полоненими в цьому форматі — 9, 10, 12, 14, 19, 20, 26 червня, 4 і 23 липня.