ОП: Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається

Новини

Facebook / Офіс президента

В Офісі президента України не передбачають комунікації з представниками Росії на Мюнхенській конференції з безпеки. До цього про таку імовірність заявив президент США Дональд Трамп. В ОП наголосили, що позиція Києва щодо врегулювання війни незмінна.

Про це заявив радник президента з питань комунікацій Дмитро Литвин.

«Україна спочатку має говорити з Америкою. Європа має бути учасницею будь-якої серйозної розмови заради справжнього і тривалого миру. І тільки узгоджена спільна позиція має бути на столі для розмови з росіянами», — переконаний Литвин.

Посадовець додав, що, на його думку, з росіянами за пустим столом не зустрічаються, а зараз «на столі» нічого немає.

Під час розмови із Зеленським Трамп сказав, що його майбутня зустріч з віцепрезидентом Джей Ді Венсом та державним секретарем Марко Рубіо в Мюнхені буде дуже важливою для початку дипломатичного процесу.

Трамп також запевнив, що Україна отримає місце за столом будь-яких мирних переговорів про припинення війни.

Керівник ОП Андрій Єрмак казав, що українську делегацію на Мюнхенській конференції очолить Володимир Зеленський. Офіційно РФ не запрошували на захід.







Що передувало

Дональд Трамп 12 лютого заявив, що поговорив телефоном із Путіним. Вони обговорили Україну та погодилися доручити командам розпочати переговори. За словами американського президента, розмова з Путіним була «тривалою і дуже продуктивною».

«Ми домовилися тісно співпрацювати, включно з взаємними візитами до наших країн», — написав президент США.

Після дзвінка до Путіна Трамп поговорив телефоном з Володимиром Зеленським, якому передав суть розмови з російським лідером.

Президент України розповів, що вони з американським лідером обговорили можливості досягнення миру, готовність їхніх команд працювати разом, технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Крім того, президенти згадали розмову Зеленського з очільником Мінфіну США, який привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Діалог стосувався й нових домовленостей про безпеку та економічну і ресурсну взаємодію.

Дональд Трамп додав, що розмова пройшла «дуже добре» і що Зеленський, «як і президент Путін, хоче досягти миру».

«Ми обговорили різні теми, повʼязані з війною, але головним чином — зустріч, яка відбудеться в пʼятницю в Мюнхені, де делегацію очолять віцепрезидент [США] Джей Ді Венс і держсекретар [США] Марко Рубіо», — написав Трамп у своїй соцмережі.

Плани Трампа щодо війни в Україні

Під час передвиборчої кампанії Трамп заявляв, що може припинити війну в Україні «за один день». Однак після обрання президентом його наративи змінились. Американська газета The Wall Street Journal писала, що він доручив спецпосланцю Кіту Келлогу закінчити війну за 100 днів.

Володимир Зеленський неодноразово наголошував, що держава відстоюватиме цілісність і не поступиться Росії своїми територіями. У вересні 2024 року Зеленський зустрівся з Трампом і представив йому план перемоги. За словами українського лідера, зустріч була дуже змістовною.

Новий держсекретар США Марко Рубіо сказав, що за президентства Трампа завершення російсько-української війни буде офіційною політикою Сполучених Штатів. Він заявив, що не може назвати конкретні терміни закінчення війни між РФ і Україною, але обидві сторони повинні будуть чимось поступитися, бо не зможуть досягнути своїх максимальних цілей.

А сам Трамп за два дні після своєї інавгурації закликав Путіна припинити війну — інакше введе великі податки та санкції.

За словами Зеленського, йому імпонує тактика Трампа щодо закінчення бойових дій. Однак він наголосив, що переговори Трампа і Путіна про війну без України — це небезпечно для всіх.

Трамп 9 лютого заявив, що має конкретний план закінчення війни і хоче укласти угоду з Володимиром Зеленським на $500 мільйонів про доступ до рідкоземельних мінералів та газу в Україні в обмін на гарантії безпеки в потенційній мирній угоді.

Наступного дня американський президент сказав, що США досягають прогресу в переговорах про припинення війни між Росією і Україною, але відмовився надати подробиці про будь-які контакти з Путіним. Тоді він сказав, що Сполучені Штати підтримують звʼязок з Росією та Україною й «говорять з обома сторонами».

Водночас, за словами президента Зеленського, немає чіткої інформації про плани Трампа стосовно війни. З Україною про це ще не радилися. У Києві побоюються, що Трамп і Путін можуть укласти угоду, не враховуючи українські інтереси.

Лідер США 11 лютого сказав, що Україна «по суті погодилася» передати Вашингтону рідкоземельні метали на пів трильйона доларів як оплату за американську військову допомогу. До того Володимир Зеленський казав, що Київ відкритий до партнерства в цьому питанні.

Міністр фінансів США Скотт Бессент 12 лютого привіз в Україну проєкт угоди про корисні копалини. Зеленський після зустрічі розповів, що українська сторона ухвалить рішення після того, як ознайомиться з документом.