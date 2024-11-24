Атака міжконтинентальною балістичною ракетою, удари далекобійною зброєю по РФ, S.T.A.L.K.E.R. 2 . Головне за тиждень

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Протягом тижня, що минає, Україна, за інформацією медіа, вперше вдарила по РФ далекобійними ракетами. Росія атакувала Дніпро, за попередніми даними, міжконтинентальною балістичною ракетою — вперше у світі. Президент підписав низку важливих законів і презентував План стікості, парламентарі ухвалили держбюджет на 2025 рік. А ще вийшла гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

«Бабель» зібрав найважливіші новини тижня, щоб ви залишалися в курсі подій.

Далекобійні удари України

Цього тижня помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс підтвердив, що президент Джо Байден дозволив Україні бити американськими ракетами вглиб Росії. Це перше підтвердження дозволу на удари від американської сторони.

Того ж дня низка медіа написала про те, що Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для удару по Росії — по складу з боєприпасами в Брянській області.

Українська сторона не підтверджує цього, але й не спростовує.



Вже наступного дня Bloomberg з посиланням на західного посадовця писало, що Україна вперше атакувала Росію ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow. Імовірно, йдеться про Курську область.

І лише 23 листопада міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро підтвердив, що його країна дала дозвіл ЗСУ на застосування французьких ракет великої дальності по РФ. За його словами, це мають робити «в цілях самооборони».

Перший у світі удар міжконтинентальною балістичною ракетою

Росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада міжконтинентальною балістичною ракетою, повідомили в Повітряних силах ЗСУ. За словами Зеленського, всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».

Путін сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік». У ГУР вважають, що це могла бути ракета з комплексу «Кедр».

У СБУ 24 листопада вперше показали уламки нової балістичної ракети, якою РФ вдарила по Дніпру.

В Україні презентували План стійкості

Президент України Володимир Зеленський 19 листопада в Раді представив внутрішній План стійкості з 10 пунктів.

Зокрема, йдеться про те, що вибори в країні будуть після перемоги, а зниження мобілізаційного віку не впроваджуватимуть.

За словами Зеленського, наступного року Україна планує виробити щонайменше 30 тисяч далекобійних дронів. Також серед завдань — робити 3 тисячі крилатих ракет.

Детально про кожен з пунктів плану «Бабель» писав тут.

Підписані президентом законопроєкти

Володимир Зеленський 18 листопада підписав законопроєкт № 11225 про вдосконалення медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Документ модернізує процедуру МСЕК через:

можливість онлайн-участі людей у засіданнях МСЕК, що зменшить витрати часу та коштів для пацієнтів;

зміни в порядку встановлення інвалідності: пропонується замість особистої присутності людей розглядати для експертизи їхні документи;

внесення інформації про результати МСЕК до електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) для спрощення доступу лікарів до даних, пришвидшення ухвалення рішень і прозорості.

Прзидент 20 листопада підписав законопроєкт № 11410 про позбавлення державних нагород зрадників України.

А вже 22 листопада Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції та позбавлення державних нагород держзрадників. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Рішення парламентарів

Верховна Рада 19 листопада схвалила в цілому державний бюджет на 2025 рік.

У держбюджет на 2025 рік заклали рекордні видатки на рівні 3,94 трильйона гривень. З них видатки на оборону становлять 2,22 трильйона гривень.

У проєкті держбюджету йдеться, що дохід держави становитиме 2,3 трильйона гривень. Тут врахували 141 мільярд гривень від податкового законопроєкту 11416-д про історичне підвищення податків в Україні, який Рада схвалила ще в жовтні та який досі не підписав президент Володимир Зеленський.

Також цього тижня Верховна Рада підтримала одразу у двох читаннях законопроєкт № 12104, який дає право відстрочки від мобілізації людям, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні.

Верховна Рада ухвалила в цілому закон № 12095 про добровільне повернення на службу для тих, хто вперше самовільно залишив військову частину або дезертирував.

Військова допомога Україні

США 20 листопада виділили Україні новий пакет допомоги на $275 мільйонів. Він містить різне озброєння.

Того ж дня заявили, що Данія виділить Україні один мільярд данських крон (це приблизно €130 мільйонів) для військово-промислового комплексу.

Також цього тижня стало відомо, що Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів.

Призначення Трампа щодо України

Обраний президент США Дональд Трамп може створити посаду спеціального посланника з російсько-української війни та призначити на неї колишнього посла США в Німеччині Річарда Гренелла.

Reuters писало, що його погляди щодо України можуть сподобатися не всім. На круглому столі, організованому Bloomberg у липні 2024 року, Гренелл виступав за створення «автономних зон» як засобу врегулювання російсько-української війни. Він також говорив, що не підтримуватиме вступ України до НАТО в «найближчому майбутньому».

Вийшла гра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Після 15 років розробки творці офіційно презентували українську гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Журналісти The Gamer Guide вже оцінили гру. З оцінкою 9 з 10 вони відмічають, що S.T.A.L.K.E.R. 2 має захопливу атмосферу та сюжет, приголомшливий візуал і геймплей, що пропонує гравцям прийняти виклик.

Українська компанія GSC Game World продала вже мільйон копій гри S.T.A.L.K.E.R. 2.