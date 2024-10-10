В Україні збільшать податки. Рада проголосувала за відповідний законопроєкт

В Україні збільшать податки до історичного рівня. Рада в цілому підтримала законопроєкт № 11416-д. Законопроєкт підтримали 247 парламентарів.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Під час засідання нардепи внесли до законопроєкту правку про те, що для військовослужбовців військовий збір залишать на рівні 1,5%. Для решти українців він становитиме 5%.

Законопроєкт про підвищення податків також передбачає:

впровадження військового збору для ФОПів І, ІІ та IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати встановленої на 1 число звітного місяця. З жовтня 2024 року це 800 грн на місяць;

ФОПи III групи сплачуватимуть податки розміром 1% від доходу у вигляді військового збору;

50% податку на надприбуток банків;

збільшення мінімального податкового зобовʼязання для земель у розмірі 700 грн і 1400 грн за гектар;

25% податку на прибуток для усіх фінансових компаній, окрім страхових;

звільнення «національного кешбеку» від оподаткування у 2024-2025 роках;

щомісячна звітність щодо ПДФО , військового збору та ЄСВ почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання.

, військового збору та почнеться з 1 січня 2025 року. Це потрібно, щоб впровадити економічне бронювання. АЗС залежно від типу сплачуватимуть різні щомісячні авансові внески з податку на прибуток (йдеться про 30, 45 або 60 тисяч гривень за кожну).

Пункти обміну валют сплачуватимуть авансовий внесок з податку на прибуток. сума залежатиме від кількості населення в місті. У Києві це буде €700, у містах із населенням понад 50 тисяч людей — €600, у всіх інших населених пунктах — €200.

Частину з цих норм введуть «заднім числом» — 1 жовтня, вони діятимуть до кінця того року, в якому завершиться воєнний стан. Очікують, що такі податкові зміни мають принести у держбюджет у 2024 році 58 мільярдів гривень, а у 2025 — 137 мільярдів гривень.

Водночас Ярослав Железняк наголосив, що парламентарі під час голосування за законопроєкт про підвищення податків не розглянули правку №988, яка встановлює фінально, хто є платниками військового збору.

Що не так із законопроєктом про збільшення податків

Головне юридичне управління Верховної Ради проаналізувало законопроєкт №11416-д. У висновку йдеться про те, що:

сплати авансових внесків з ПДФО, податку на прибуток підприємств та військового збору без врахування переплат з цих податків у попередні періоди та можливості повернути їх, не відповідає принципу рівності та недискримінації платників податків.

сплата авансового внеску з податку на прибуток для обмінних пунктів у євро нівелює конституційне значення гривні.

запровадження деяких норм закону «заднім числом» порушує статю 58 Конституції. Вона встановлює, що закони не мають зворотної дії у часі.

Що передувало

17 вересня Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. Після цього, 4 жовтня, Комітет Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав законопроєкт до другого читання.

Доповнюється.