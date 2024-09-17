Верховна Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. За проголосував 241 нардеп.
Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.
Законопроєкт передбачає:
- підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
- встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;
- авансові внески на АЗС;
- встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;
- підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
- помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
- 50% податок на прибуток банків в 2024 році.
Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.
- На початку вересня парламент не підтримав цей законопроєкт у першому читанні, його відправили на повторне читання. Забракло двох голосів. Раніше законопроєкт підтримав комітет Ради з питань фінансів.