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Верховна Рада підтримала законопроєкт про збільшення податків

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 11416д про збільшення податків. За проголосував 241 нардеп.

Про це повідомив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку 1, 2 та 4 груп на рівні 10% мінімальної зарплати;
  • авансові внески на АЗС;
  • встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП 3 групи;
  • підвищення податку на прибуток для фінансових компаній до 25%;
  • помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків в 2024 році.

Податкові зміни мають принести 58 мільярдів гривень у 2024 році і 137 мільярдів гривень у 2025 році.