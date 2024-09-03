Рада відправила на повторне перше читання законопроєкт про підвищення податків

Верховна Рада не підтримала законопроєкт № 11416-д про збільшення податків. Його відправили на повторне перше читання.
Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.
За були 224 нардепи — не вистачило двох голосів. Загалом очікується, що прийняття цього законопроєкту принесе бюджету 30 мільярдів гривень цього року та 126 мільярдів у 2025-му.
Законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору з 1,5 до 5%, встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП — платників єдиного податку ІІІ групи, а також встановлення військового збору для ФОП — платників єдиного податку І, ІІ та IV групи на рівні 10% мінімальної зарплати.
Встановлені особливості оподаткування військовим збором діятимуть до 31 грудня року, у якому скасують воєнний стан.
Проєкт також пропонує встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%.
Раніше цей законопроєкт підтримав комітет Ради з питань фінансів.
- Кабмін 18 липня схвалив два законопроєкти: перший — про зміни до Податкового кодексу для фінансування додаткових військових видатків, другий — про зміни до держбюджету для підвищення військових видатків. Додаткові критично важливі потреби уряд оцінює у 500,3 мільярда гривень, зокрема 495,3 мільярда — на оборону.
- Низка бізнесменів різко критикувала проєкт про підняття податків. Нардепи обіцяли допрацювати проєкт, але загалом підняття податків не уникнути.