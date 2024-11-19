ЗМІ: Україна вперше атакувала Росію ракетами ATACMS

На 1000-й день повномасштабної війни Україна вперше використала американські далекобійні ракети ATACMS для удару по Росії — по складу з боєприпасами в Брянській області.

Про це пишуть Reuters і CNN з посиланням на американських чиновників та українське джерело.

Генеральний штаб Збройних сил України писав, що в ніч на 19 листопада українські військові вдарили по арсеналу 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев на Брянщині. Там не уточнили, якою зброєю били.

А згодом Міноборони Росії заявило, що Україна атакувала російську територію ракетами ATACMS. Нібито по Брянщині запустили шість ракет, уламки яких впали на технічну територію військового обʼєкта в Брянській області, і там виникла пожежа.

Президент Володимир Зеленський на запитання журналістів, чи дійсно Україна вдарила по Брянщині ракетою ATACMS, відповів: «Без зайвих деталей».

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

17 листопада про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська. Видання Axios пише, що дозволили бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ.

Верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель підтвердив, що США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів. А 19 листопада інформацію про дозвіл на удари підтвердив і помічник державного секретаря США у справах Західної півкулі Браян Ніколс.