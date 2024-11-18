Боррель: США дозволили Україні бити вглиб Росії ракетами дальністю до 300 км

США дозволили Україні бити по території Росії на глибину до 300 кілометрів, заявив верховний представник ЄС із зовнішньої політики Жозеп Боррель.

Про це він сказав за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу в Брюсселі.

На питання про те, чому адміністрація Джо Байдена вирішила дозволити далекобійні удари по Росії саме зараз, Боррель сказав: «Адміністрація Байдена дозволила застосувати свою зброю на відстань до 300 кілометрів углиб російської території».

«Тобто йдеться про радіус у 300 кілометрів. Це не так і багато, якщо говорити про відстань, це не велика відстань, вона не сягає далеко вглиб країни, але це рішення адміністрації. Чому вони ухвалили це рішення зараз, а не до виборів? Я не знаю», — наголосив він.

При цьому спільного рішення про скасування обмежень на удари по цілях у Росії, за словами Борреля, на зустрічі глав МЗС не ухвалили. Боррель підсумував: «Американська адміністрація тривалий час говорила "ні", й цього разу вона сказала "так"».

При чому заступник радника Байдена з національної безпеки Джонатан Файнер сьогодні сказав, що не підтверджує жодних рішень, які «були чи не були ухвалені щодо допомоги США, коли йдеться про такі оперативні питання».

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS та британські далекобійні ракети Storm Shadow.

Першою про дозвіл бити ATACMS по території Росії повідомила газета NYT. Вона писала, що це відповідь Джо Байдена на рішення Росії ввести в бій північнокорейські війська — але не уточнила, чи дозвіл стосуватиметься лише Курської області. Видання Axios пише, що бити далекобійними ATACMS лише по Курській області РФ.