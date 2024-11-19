Сили оборони атакували склад з північнокорейськими боєприпасами в Брянській області РФ

У ніч проти 19 листопада підрозділи Збройних сил України атакували арсенал 1046 центру матеріально-технічного забезпечення в районі міста Карачев Брянської області РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Станом на 02:30 цієї ночі зафіксовано 12 вторинних вибухів і детонацію в районі цілі.

«Ураження складів з боєприпасами для армії російських окупантів з метою припинення збройної агресії РФ проти України триватиме», — запевнили в Генштабі.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що там були артилерійські боєприпаси, зокрема північнокорейські, КАБи, зенітні ракети та боєприпаси до РСЗВ.