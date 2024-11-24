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У СБУ вперше показали уламки нової балістичної ракети, якою РФ вдарила по Дніпру

Автор:
Ірина Перепечко
Дата:

Служба безпеки України показала журналістам уламки нової балістичної ракети, якою росіяни вдарили по Дніпру 21 листопада.

Про це пише Associated Press.

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Журналістам показали уламки перед тим, як їх забрали правоохоронці для експертиз та досліджень.

Що передувало

Зранку 21 листопада росіяни атакували Дніпро. Руйнувань зазнав центр реабілітації для людей з інвалідністю, котельня, підприємство та приватні будинки. Двоє людей поранені.

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по місту міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР), а також аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. Повітряні сили вважають, що МБР запустили з Астраханської області РФ, жодних інших подробиць у ПС не навели.

Президент Володимир Зеленський зреагував на удар по Дніпру і заявив, що всі характеристики — швидкість, висота — міжконтинентальної балістичної. Однак експертиза ще триває.

У Міноборони США підтвердили, що Росія вдарила по Україні експериментальною балістичною ракетою середньої дальності, яку створили на базі міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж».

Тим часом Путін у зверненні до росіян сказав, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні.

У ГУР вважають, що це могла бути ракета з комплексу «Кедр». Підльотний час балістичної російської ракети з ракетного комплексу «Кедр» становив 15 хвилин. Її запустили з Астраханської області.

На ракеті було шість бойових частин, кожна з яких оснащена шістьома суббоєприпасами. Швидкість на кінцевій ділянці траєкторії перевищувала 11 Махів, тобто 13,585 км/год.