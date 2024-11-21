Росія атакувала Дніпро новим типом зброї. Як реагував світ

Зранку 21 листопада росіяни масовано атакували Україну. Удар прийшовся, зокрема, по Дніпру. Ймовірно, це була перша атака міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР).

За даними Повітряних сил ЗСУ, міжконтинентальне озброєння запустили з Астраханської області Росії, жодних інших подробиць у ПС не навели. Володимир Зеленський заявив, що характеристики використаної ворогом ракети збігаються з показниками міжконтинентальної балістичної. Він додав, що тривають експертизи.

Захід поки що не підтверджує використання Росією МБР, пише ABC News. Джерело видання припускає, що для атаки на Дніпро росіяни використали балістичну ракету — її тип не уточнюють.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий наголосив, що Київ має право бити по військових цілях на території РФ.

«Україна неодноразово застосовувала засоби дальньої дії проти цілей на окупованих територіях, але Путін почав вередувати лише тоді, коли були уражені цілі в Росії. Тож він знає різницю між фактично територією РФ та територією, яку він хоче вкрасти в України», — каже Тихий.

Путін у зверненні до росіян ввечері 21 листопада заявив, що РФ вдарила по Дніпру нібито «новітньою системою середньої дальності» під назвою «Орєшнік», а саме балістичною ракетою в безʼядерному гіперзвуковому оснащенні. Випробування ведуться нібито у відповідь на агресивні дії країн НАТО щодо Росії, додав лідер Кремля.

Прессекретарка Білого дому Карін Жан-Пʼєр відмовилася розголошувати будь-які подробиці щодо ситуації в Україні. Вона додала, що США відомо про запуск Росією балістичної ракети середньої дальності.

«Основна ескалація, яку ми спостерігаємо, полягає в тому, що Росія пішла в чужу країну в іншій частині світу — Північну Корею — і ввела тисячі її військових на лінію фронту», — каже посадовиця.

Водночас посадовець США розповів Reuters, що 21 листопада Кремль начебто випустив по Дніпру балістичну ракету середньої дальності, а не міжконтинентальну балістичну. Балістичні ракети середньої дальності здатні подолати 3—5,5 тис. кілометрів, тоді як міжконтинентальні летять на понад 5 500 кілометрів.

Використання Росією міжконтинентальної ракети проти України — «чергова ескалація з боку Кремля», заявив речник Євросоюзу Пітер Стано. За словами Стано, це свідчить про те, що Володимир Путін не збирається вести переговори про мир, а продовжує підвищувати напругу з використанням ядерної риторики.

Представники прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера повідомили, що дані про застосування МБР в Україні викликають «глибоке занепокоєння».

«Я не хочу випереджати наші розвідувальні служби, які терміново вивчають ці повідомлення. Але якщо це правда, очевидно, що це буде ще одним прикладом серйозної, нерозважливої та ескалаційної поведінки з боку Росії, і це лише зміцнить нашу рішучість», — додав речник Стармера.

Можливий удар РФ міжконтинентальною балістичною ракетою по Україні прокоментував і президент Сербії Александар Вучич. Він сказав, начебто Путін «не блефує» та використовуватиме всі доступні види озброєння у відповідь на удари західною зброєю по території РФ.

«Сьогодні міжконтинентальна ракета, завтра щось інше. Ми хочемо зберегти мир і стабільність нашої країни», — додав Вучич.

Що передувало

Напередодні, 20 листопада, у соцмережах поширювали інформацію про нібито «особливо масований» ракетний удар по Україні. Деякі посольства в Києві, зокрема США, тимчасово призупиняли роботу через загрозу безпеці.

Низка медіа і телеграм-каналів поширила чутки про можливий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Однак українська розвідка спростувала цей фейк, зазначивши, що в повідомленнях були типові граматичні помилки, характерні для ІПСО Росії. Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам, не ігнорувати сигнали тривоги та не піддаватися паніці.