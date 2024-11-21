Під час ранкової атаки 21 листопада росіяни вперше атакували Україну міжконтинентальною балістичною ракетою.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

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Підприємства та критичну інфраструктуру Дніпра атакували міжконтинентальною балістичною ракетою, аеробалістичною ракетою Х-47М2 «Кинджал» і сімома крилатими ракетами Х-101. ППО збила шість крилатих ракет Х-101.

У Повітряних силах зазначили, що ракети, які не вдалося збити, «не завдали суттєвих наслідків».

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак каже, що у Дніпрі пошкоджено промислове підприємство, а також спалахнули дві пожежі. Постраждало, попередньо, дві людини — 57-річному чоловіку допомогу надали на місці, а 42-річну жінку госпіталізували.

За даними мера Дніпра Бориса Філатова, росіяни пошкодили центр реабілітації для людей з інвалідністю. Руйнувань зазнала котельня, а в будівлі центру реабілітації вибиті вікна.

Що передувало

Напередодні, 20 листопада, у соцмережах поширювали інформацію про нібито «особливо масований» ракетний удар по Україні. Деякі посольства в Києві, зокрема США, тимчасово призупиняли роботу через загрозу безпеки.

Низка медіа і телеграм-каналів поширили чутки про можливий запуск міжконтинентальної балістичної ракети РС-26 «Рубіж». Однак українська розвідка спростувала цей фейк, зазначивши, що в повідомленнях були типові граматичні помилки, характерні для ІПСО Росії. Українців закликали довіряти лише офіційним джерелам, не ігнорувати сигнали тривоги та не піддаватися паніці.