ЄС уже передав Україні обіцяний мільйон снарядів

Європейський Союз передав Україні обіцяний мільйон боєприпасів, повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель.

«Ми щойно виконали наше зобовʼязання надати Україні мільйон боєприпасів, а до кінця зими ми підготуємо ще 75 тисяч українських солдатів», — зазначив Боррель.

Дипломат зазначив, що ЄС уже передав Україні зброю на €45 мільярдів. Але він каже, що чинний рівень допомоги залишається недостатнім, щоб змінити ситуацію на полі бою на користь України.

«Ми даємо Україні рівно стільки, щоб утриматися, а іноді навіть менше, тоді як Росія перевела всю свою економіку на воєнний стан і розраховує на безумовну підтримку Північної Кореї та Ірану», — каже він.

Боррель каже, що Україні терміново потрібно більше протиповітряної оборони, більше боєприпасів і більше далекобійної зброї — і їй потрібен дозвіл на удари по військових цілях углиб Росії.

Боєприпаси від Євросоюзу

У березні 2023 року країни-члени ЄС пообіцяли збільшити поставки Україні артилерійських снарядів. Країни погодили план, який передбачав постачання боєприпасів з їхніх запасів і спільні замовлення на виробництво снарядів. Метою було передати Києву мільйон боєприпасів протягом року, тобто до березня 2024-го.

Наприкінці листопада 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Євросоюз передав Україні майже 300 тисяч артилерійських боєприпасів. А вже 11 листопада 2024 року стало відомо, що ЄС уже передав Україні понад 980 тисяч снарядів з обіцяного мільйона.

Видання Bloomberg писало, що до березня 2024 року передати мільйон боєприпасів не встигли через затримки у виробництві та занепокоєння про виснаження запасів. Уже в лютому 2024 року Чехія оголосила, що знайшла спосіб дістати 800 тисяч снарядів для України, але їх треба викупити.