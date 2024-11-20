Bloomberg: Україна вперше атакувала Росію далекобійними ракетами Storm Shadow

Україна вперше атакувала Росію ракетами дальнього радіуса дії Storm Shadow. Імовірно, йдеться про Курську область.

Про це пише Bloomberg з посиланням на західного посадовця.

Уламки Storm Shadow знайшли в Курській області Росії, а ще дві ракети нібито збили над Єйськом на півдні Краснодарського краю — про це писали проросійські воєнні канали.

Губернатор Курської області повідомляв, що над регіоном сьогодні збили дві ракети, однак їхній тип він не уточнив. За даними проросійських каналів, атакували селище Марʼїно в Рильському районі Курської області.

Що передувало

Україна давно просила союзників дозволити використовувати їхню зброю для далекобійних ударів углиб Росії. Для таких цілей в арсеналі України є, зокрема, американські ракети великої дальності класу «земля — земля» ATACMS і британські далекобійні ракети Storm Shadow.

17 листопада видання Le Figaro повідомило, що Франція та Британія дозволили Україні бити по території РФ далекобійними ракетами SCALP / Storm Shadow. Згодом видання вилучило цю інформацію.

Володимир Зеленський прокоментував дозвіл від США, Британії та Франції бити далекобійними ракетами по території РФ.

Він сказав, що такі речі не анонсують і «ракети самі за себе скажуть».

20 листопада британська газета The Times із посиланням на джерела написала, що США, імовірно, дозволили Україні бити британськими далекобійними ракетами Storm Shadow углиб Росії. Цей дозвіл був потрібен, бо під час польоту ракети Storm Shadow використовують американські навігаційні дані.

Лондон робить обережні заяви з цього приводу, щоб офіційно підтвердити це вже після використання ракет на полі бою, писала газета.