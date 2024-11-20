The Times: США дозволили Україні бити британськими ракетами Storm Shadow углиб Росії

США, імовірно, дозволили Україні бити британськими далекобійними ракетами Storm Shadow углиб Росії. Лондон робить обережні заяви з цього приводу, щоб офіційно підтвердити це вже після використання ракет на полі бою.

Про це пише британська газета The Times із посиланням на джерела.

Імовірна зміна позиції Лондону — наслідок дозволу США на використання їхніх далекобійних ракет ATACMS. Після того як 17 листопада медіа почали писати про дозвіл США на удари вглиб Росії ракетами ATACMS, премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер намагався уникати запитань про те, чи отримала Україна аналогічний дозвіл для ракет Storm Shadow.

Джерело у британському уряду каже, що Стармер хотів дозволити Україні бити зброєю так, як їй потрібно, і тиснув на США. Однак його публічні висловлювання були обережними. Усе через те, що під час польоту ракети Storm Shadow використовують американські навігаційні дані.

Однак до ранку 19 листопада Стармер відкинув обережність і став натякати, що використання ракет Storm Shadow для далекобійних ударів по Росії — лише питання часу.

«Ми повинні забезпечувати Україну всім необхідним стільки, скільки їй буде потрібно, щоб виграти цю війну. Але я не збираюся вдаватися в оперативні питання, тому що тоді буде тільки один переможець — [лідер РФ Володимир] Путін», — заявив Стармер.

Зміна формулювання була навмисною, пояснили The Times високопосадовці з британського уряду. Так вони дали зрозуміти, що американці зняли обмеження на використання Storm Shadow.

Вступивши на посаду премʼєр-міністра на початку липня, Стармер одразу дав зрозуміти, що Україна «сама має вирішувати, як застосовувати [далекобійні ракети] для свого захисту». Згодом його риторика стала більш обережною, оскільки президент США Джо Байден не погоджувався дати дозвіл на удари не тільки ATACMS, але й Storm Shadow.

Повідомлення про рішення Байдена щодо ATACMS зʼявилося, коли Стармер готувався до вильоту в Ріо-де-Жанейро на саміт G20. У Лондоні вже знали про це рішення, яке ухвалили за три дні до перших публікацій у медіа, але не очікували, що про нього стане відомо так швидко.

Разом з премʼєром у літаку були журналісти, і від запитань про Storm Shadow було нікуди не дітися. Оскільки офіційного підтвердження щодо ATACMS ще не було, Стармер після консультацій з радниками заявив, що не готовий давати коментарі про Storm Shadow.