Рада підтримала відстрочку і демобілізацію для родичів загиблих або зниклих безвісти на війні

Верховна Рада підтримала одразу у двох читаннях законопроєкт № 12104, який дає право відстрочки від мобілізації для людей, чиї родичі загинули або зникли безвісти на війні.

Про це повідомив нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

За проєкт закону проголосували 304 народні депутати. Він має усунути правову невизначеність про підстави відстрочки від призову на військову службу для жінок і чоловіків, чиї близькі родичі загинули або зникли безвісти під час бойових дій.

Під близькими родичами мають на увазі чоловіка, дружину, сина, доньку, батька, мати або рідних (повнорідних, неповнорідних) братів і сестер.

Законопроєкт пропонує внести зміни до пункту 4 частини третьої статті 23 Закону України «Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку» і викласти його в редакції, яка передбачає право на відстрочку в таких випадках.

Також парламент у цілому проголосував за законопроєкт № 11531, який дає право на звільнення з військової служби тим, чиї неповнорідні брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час бойових дій.