Зеленський підписав закон про позбавлення державних нагород зрадників України

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 11410 про позбавлення державних нагород зрадників України, за який парламентарі проголосували сьогодні.

Законопроєкт регулює конфіскацію державних нагород у людей, які популяризують або пропагують РФ і російську агресію, виправдовують війну в Україні, тимчасову окупацію територій тощо.

Ідеться також про засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини, а також за злочини проти основ нацбезпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Забрати нагороди можна буде за рішенням суду. Разом з ними колишні володарі втрачатимуть право на всі передбачені для них пільги.

Що передувало

Законопроєкт про позбавлення держнагород Зеленський ініціював ще 16 липня 2024 року. Громадський рух ЧЕСНО, який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів у переліку мають державні нагороди.

Зокрема, звання «Герой України» має чинний нардеп, один з колишніх лідерів ОПзЖ Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПзЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та очільник ОПзЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.