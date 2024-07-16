Зеленський ініціював законопроєкт про позбавлення зрадників державних нагород

Президент України Володимир Зеленський ініціював законопроєкт щодо позбавлення державних нагород тих, хто вчинив протиправні дії проти України.

Про це він сказав у вечірньому зверненні.

«Мною ініційовано законопроєкт, який здатен відновити справедливість саме в питаннях про те, кого ми шануємо, а хто внаслідок своїх власних дій втратив право на будь-яку повагу від українців», — зазначив президент.

За його словами, документ передбачає внесення змін до Кримінального кодексу України, Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України.

Це стосується тих, хто отримував державні нагороди України, в тому числі звання Героя України, орден «За заслуги» та інші.

Зеленський додав, що проситиме Верховну Раду розглянути цей законопроєкт уже найближчим часом.

На сайті Ради законопроєкту на момент публікації новини не було.

Громадський рух «Чесно», який веде Реєстр зрадників, писав, що чимало фігурантів цього реєстру мають державні нагороди.

Зокрема, звання «Герой України» має чинний нардеп Юрій Бойко. Міністр освіти часів Януковича Дмитро Табачник нагороджений орденом Богдана Хмельницького, колишній та вже ліквідований нардеп від ОПзЖ Ілля Кива — орденом Данила Галицького, експремʼєр Микола Азаров, ексголова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов та очільник ОПзЖ Віктор Медведчук — орденами князя Ярослава Мудрого.