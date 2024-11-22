Медведчук, Азаров, Пшонка, Табачник. Президент позбавив держнагород 34 зрадників

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО про нові санкції та позбавлення державних нагород держзрадників. Серед них — колишні урядовці, народні депутати, керівники СБУ та Генпрокуратури, прокурори, артисти, російські політичні, релігійні та культурні діячі.

Про це йдеться в указах № 778 та № 779.

Держнагород позбавили колишнього прем’єр-міністра України Миколу Азарова, колишнього першого заступника генпрокурора України Рената Кузьміна, ексгенпрокурора України Віктора Пшонку, ексміністра освіти і науки Дмитра Табачника, колишнього народного депутата III—IX скликань Андрія Деркача та колишнього першого заступника лідера Партії регіонів і голову її фракції Олександра Єфремова.

У списку також є Віктор Медведчук, футболіст Анатолій Тимощук, предстоятель російської православної церкви патріарх Кирило та співачки Таїсія Повалій і Ані Лорак.

Також державних нагород України позбавили громадян РФ: Миколу Баскова, Філіпа Кіркорова, Олександра Малініна, Ігоря Крутого.

Цими ж указами президент ввів нові санкції, зокрема, проти колишнього українського нардепа Вадима Рабіновича.